  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 500−0,23%6 824,67
  • DOW 30−0,82%47 170,88
  • Nasdaq 0,24%23 781,99
  • FTSE 100−0,2%9 697,7
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,68
  • 03.11.25, 14:23

Швейцарский продавец нефти отозвал из Эстонии четырех руководителей

Нефтеторговая компания Gunvor со штаб-квартирой в Швейцарии отозвала четверых из пяти членов правления своей эстонской дочерней компании, при этом единственным членом правления осталась операционный менеджер Пирет Зернаск.
Компания Gunvor Services, зарегистрированная по адресу Торнимяэ, 5, предоставляет агентские и другие вспомогательные услуги компаниям группы.
  • Компания Gunvor Services, зарегистрированная по адресу Торнимяэ, 5, предоставляет агентские и другие вспомогательные услуги компаниям группы.
  • Foto: Андрас Кралла
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
