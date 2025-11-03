Назад 03.11.25, 11:53 Эстонская налоговая политика выглядит как нервная судорога Избиратель готов терпеть боль, только когда видит цель и правила, в Эстонии же налоговые решения принимаются беспорядочно, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Андрей Деменков.

Foto: Личный архив

Аргентина дала мандат на болезненное оздоровление не из любви к рынку, а потому что заранее получила дорожную карту и критерии успеха. В Эстонии же разовые налоговые решения подаются как временная затычка без конкретного плана и возможности отыграть обратно. Именно поэтому местные выборы стали способом наказать не мэров, а центр за хаотичную политику.

Победу сторонников президента Аргентины Хавьера Милея на недавних парламентских выборах удобно объяснять идеологией, но ключ в технологии. Аргентинцам предложили простой контракт: сейчас режем и упорядочиваем, чтобы вернуть предсказуемость денег и цен; успех измеряется по понятным критериям; шаги идут последовательно, а не отменяют сами себя. Такая логика не делает потерю дохода приятной, но превращает удар в осмысленное усилие.

Эстонская траектория последних месяцев – про обратное. Нет общепринятого фискального якоря, нет синхронизации календаря мер с целями, а коммуникация звучит как бухгалтерия: «есть дыра – затыкаем». Повышение налоговой ставки здесь, новый сбор там, коррекция потом – без заранее заявленного горизонта и критерия отмены. Даже разумная консолидация в таком режиме выглядит как нервная судорога.

Временное увеличение налога с автоматическим откатом назад (по-англ. sunset clause) и обратный отсчет. Любой налог увеличивается на ограниченный срок и привязывается к общеизвестным критериям. Достигли цели – ставка автоматически возвращается к базовой. Не достигли – нужно отдельное голосование, чтобы его продлить. На сайте Минфина вывешивается простая информация: дефицит, долг и пороги, при которых мера гасится. Это меняет тон дискуссии и убирает соблазн бесконечно продлевать «временное».

Фискальные якоря вместо ситуативных решений. Правило расходов на конкретный цикл и потолок долга на средний срок. Тогда каждое новое «хочу» сопровождается вопросом «где режем, чтобы уложиться», а не автоматическим ростом налогов. Непопулярные шаги воспринимаются как исполнение заранее объявленного правила, а не как очередное экстренное закручивание гаек. Параллельно строится честная иерархия: что защищаем в первую очередь, что сокращаем в первую.

Введение налогов в соответствии с их декларируемой целью. Если автоналог касается экостимулов, часть поступлений сразу возвращаем, снижая другие издержки для владельцев низкоэмиссионных машин. Сигнал меняется со «штраф за четыре колеса» на «замену структуры издержек», то есть политику поведения, а не просто сбор денег. Часть поступлений идет в конкретные видимые проекты, а не в абстрактный «общий фонд».

Быстрые регуляторные победы на местах. Параллельно с издержками гражданин должен увидеть выгоду. Ускоренные разрешения, подключения, единые окна, отсечение дублирующих согласований – все это не требует больших денег, но возвращает ощущение справедливого обмена. Установить временные стандарты («подключение за X недель», «разрешение – не позже Y рабочих дней») и публиковать рейтинг ведомств и городов.

Признание ошибок как капитал. Честная коррекция курса при наличии ясных критериев воспринимается как профессионализм. Если власть первой называет слабые места и устраняет их, она забирает повестку у критиков и возвращает себе статус источника правды.

Пилотные проекты вместо мегапакетов. Проще показать, чем доказывать. Вместо очередного общенационального пакета нужны пилотные проекты: например, ускоренные процедуры в двух-трех городах. Когда пилотные проекты выстреливают, масштабирование проходит без конфликта: у общества уже есть опыт, а не только обещание.

Даже правильные меры, принятые в неправильной последовательности, превращаются в шум. Если центр хочет вернуть доверие, нужно перестать удивлять: объявить хронологию мер, назвать критерии, закрепить автоматические механизмы отката назад и озвучить приоритеты.

Главный урок Аргентины для Эстонии прост. Тамошний избиратель стал не «рыночником», а прагматиком: он терпит боль, когда она ограничена правилами и измеряется внятными показателями. Наши местные выборы показали обратное: правил не увидели, увидели только боль. Задача на ближайший год – не еще одно повышение и не пересборка коалиции, а конструирование мандата. Превратить набор мер в договор с обществом – и предсказуемость вернется без бензопилы.