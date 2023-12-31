Уускюла о спаде в стартап-индустрии: опоздавшие не получат денег

Главный аналитик Luminor Ленно Уускюла Фото: Liis Treimann

Стартапы в этом году привлекли на миллиард меньше, чем в прошлом году. По мнению Ленно Уускюла, главного экономиста Luminor, в целом для отрасли ситуация не трагическая, но тем, кто опоздал с выходом на рынок, будет сложно адаптироваться.

В 2022 году эстонские стартапы привлекли в общей сложности почти 1,4 миллиарда евро, тогда как в 2023 инвесторы вложили лишь около 400 миллионов. Динамика финансирования показывает, что сегодня они готовы финансировать стартапы, которые уже производят или предлагают реальные продукты и услуги.