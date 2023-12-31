    Уускюла о спаде в стартап-индустрии: опоздавшие не получат денег

    Главный аналитик Luminor Ленно УускюлаФото: Liis Treimann

    Стартапы в этом году привлекли на миллиард меньше, чем в прошлом году. По мнению Ленно Уускюла, главного экономиста Luminor, в целом для отрасли ситуация не трагическая, но тем, кто опоздал с выходом на рынок, будет сложно адаптироваться.

    В 2022 году эстонские стартапы привлекли в общей сложности почти 1,4 миллиарда евро, тогда как в 2023 инвесторы вложили лишь около 400 миллионов. Динамика финансирования показывает, что сегодня они готовы финансировать стартапы, которые уже производят или предлагают реальные продукты и услуги.

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