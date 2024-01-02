    «В этом бизнесе нельзя копошиться на местном рынке». Немцы покупают эстонскую компанию по переработке

    Генеральный директор Bepco Маргус Эрм вместе с другими акционерами решили продать компанию немцам.Фото: Andras Kralla

    Акционеры OÜ Bepco, предлагающего услуги по переработке транспортной упаковки, решили продать предприятие немецкой компании Ifco Systems GmbH.

    Член правления Bepco Маргус Эрм пояснил, что Ifco – одна из крупнейших пулинговых компаний (пулинг – в данном случае особая система оборота тары, прим. ред.) в мире, и интерес к сделке проявила именно немецкая сторона.

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