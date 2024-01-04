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dv.ee

4 января 2024 в 13:29









Погранпереход в Ивангороде будет закрыт для транспортных средств с 1 февраля

Пограничный переход в Нарве останется открытым для пешеходов. Фото: Liis Treimann

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Россия направила Эстонии ноту о закрытии с 1 февраля погранперехода в Нарве для автомобильного транспорта, пишет ERR.

По сообщению России, с февраля погранпереход в Ивангороде будет закрыт для автомобилей и другого автотранспорта из-за ремонтных работ. Таким образом, прекратится и движение через погранпереход «Нарва», сообщил Цахкна на пресс-конференции правительства в четверг.