Уровень безработицы в Евросоюзе упал до самого низкого исторического уровня
Строители. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann
В ноябре уровень безработицы в Евросоюзе и еврозоне снизился, несмотря на слабое состояние экономики.
По сравнению с октябрем число безработных сократилось почти на 99 000 человек в еврозоне и на 144 000 человек в Евросоюзе в целом. Всего в еврозоне насчитывалось 10,97 млн безработных, тогда как в ЕС в целом в качестве безработных было зарегистрировано 12,954 млн человек, пишет rus.err.ee.
Уровень безработицы в еврозоне в ноябре составил 6,4%, что на 0,1% ниже, чем месяц назад – этот показатель никогда не был ниже в еврозоне.
Уровень безработицы в ЕС также снизился на 0,1% до 5,9% и тоже никогда не опускался ниже этой отметки.
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