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dv.ee

11 января 2024 в 14:36









Экономист объясняет: почему экономика Эстонии падает, а экономика Латвии быстро растет?

Экономист Citadele Мартиньш Аболиньш. Фото: Pressifoto

В середине декабря Банк Эстонии прогнозировал, что в 2024 году экономика Эстонии снизится на 0,4%, тогда как латыши ожидают роста своей экономики на 2,5%. Экономист Citadele Мартиньш Аболиньш объясняет причины сложившейся в Эстонии ситуации.

По его словам, с экономической точки зрения Латвия не сделала ничего значительно лучше, чем Эстония, но Эстония оказалась в неудачной ситуации из-за влияния мало зависящих от нее факторов.