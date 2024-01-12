Проданная за 70 миллионов эстонская компания закрывает свой офис в Таллинне и сокращает персонал

Тыну Тоомпарк: главный вопрос в сфере недвижимости в этом году – насколько упадет число сделок?
Падение Euribor не приведет к быстрому оживлению рынка жилья, но предотвратит провал некоторых сделок, пишет эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
Падение Euribor не приведет к быстрому оживлению рынка жилья, но предотвратит провал некоторых сделок, пишет эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.