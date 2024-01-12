    Проданная за 70 миллионов эстонская компания закрывает свой офис в Таллинне и сокращает персонал

    Соучредитель GrabCAD Харди Мейбаум в 2012 году. Через несколько лет он стал миллионером.Фото: Raul Mee

    Основанная эстонцами одна из крупнейших в мире инженерных платформ GrabCAD закрывает свой офис в Таллинне и сокращает сотрудников.

    Руководитель инженеров GrabCAD Райво Пятс пояснил, что эстонское подразделение закрывается из-за сложной конкуренции за рабочую силу в стране, за границей найти людей проще. «Было принято решение, что в Эстонии сложно конкурировать за рабочую силу, а само отделение маленькое - мы просто перенесем его в другую страну, и все», - рассказал Пятс.

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