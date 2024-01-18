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dv.ee

18 января 2024 в 9:39









Эстония не продлит ВНЖ митрополита Евгения

Срок окончания вида на жительство митрополита Евгения истекает 6 февраля. Фото: Московская духовная академия

Эстония не продлит вид на жительство главы Эстонской митрополии РПЦ митрополита Евгения, известного как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников предоставил в Департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который Департамент полиции и погранохраны не продлит. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля.