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24 января 2024 в 10:38









ЕС планирует брать налог с дохода от замороженных активов РФ

ЕС вряд ли одобрит конфискацию замороженных активов Центробанка РФ – сомнения вызывают юридические аспекты подобной конфискации, а также возможные последствия для евро, пишет издание. Фото: Shutterstock

Главы МИД стран-членов ЕС, по данным Bloomberg, одобрили введение налога на доход от замороженных активов РФ. Конфискацию таких активов вряд ли одобрят, хотя эту тему обсудят на саммите ЕС в феврале, сообщает DW.

Европейский Cоюз сделал шаг в сторону реализации планов по введению налога на прибыль, которую приносят замороженные активы российского Центрального банка, сообщает во вторник, 23 января, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, такой вариант был одобрен после обсуждения на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Как сказано в опубликованном материале, такой вариант может быть использован без того, чтобы осуществлять конфискацию российских активов, при этом для налогообложения может быть использован налог на непредвиденные доходы. Главы МИД стран-членов ЕС дали «политическое благословение» на то, чтобы обложить налогом доходы от замороженных активов РФ, до конца недели этот вопрос должен быть рассмотрен постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе, пишет Bloomberg.

Конфискации активов РФ в ЕС пока не хотят

При этом Евросоюз вряд ли одобрит конфискацию замороженных активов Центробанка РФ, несмотря на то что на февральском саммите G7 планируется обсудить законность такого шага, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников ЕС. По этим данным, в Евросоюзе вызывают сомнения юридические аспекты подобной конфискации, а также возможные последствия для евро.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы российского Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, общая сумма этих активов, находящихся в Европе, превышает 200 млрд евро. В 2023 году эти активы могли принести доход на сумму около трех миллиардов евро. В ЕС также обсуждают создание механизма по передаче полученных средств Украине.

США выступают за конфискацию активов РФ

10 января агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать часть замороженных активов РФ в пользу Украины. Вашингтон намерен согласовать этот шаг с союзниками по G7, в особенности с европейцами, поскольку в странах ЕС находится большая часть замороженных российских активов.