На сайте проводятся профилактические работы

Левая идея, которую придется принять и правым
В последнее время в Эстонии обострилась дискуссия по поводу бесплатного общественного транспорта. Правящая коалиция настаивает, что это непозволительная для страны роскошь, и там, где может, отменяет его. Однако ее действия идут вразрез с глобальным трендом, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
В последнее время в Эстонии обострилась дискуссия по поводу бесплатного общественного транспорта. Правящая коалиция настаивает, что это непозволительная для страны роскошь, и там, где может, отменяет его. Однако ее действия идут вразрез с глобальным трендом, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.