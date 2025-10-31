На новый круг: бедствующая строительная компания начала вторую санацию
Строительная фирма Montreco осенью начала вторую санацию. Первая спасательная операция провалилась, поскольку не удалось договориться с Налоговым департаментом о рассрочке зажолженности. Сейчас долг погашен, и работа продолжается.
Владелец Montreco Яак Лыхмус (слева) на церемониии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
Foto: Andras Kralla
Montreco в основном работает на государственный сектор, ее позапрошлогодняя выручка превысила 10 млн евро. По словам владельца Яака Лыхмуса, в прошлом году произошел серьезный откат: рынок строительства остыл, входные цены выросли, количество госзаказов сократилось. В результате накопился долг свыше миллиона евро и почти 200 тысяч евро налоговой задолженности.
