Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,16%291,06
  • OMX Riga−0,09%911,36
  • OMX Tallinn−0,18%1 886,26
  • OMX Vilnius−0,05%1 260,26
  • S&P 500−0,99%6 822,34
  • DOW 30−0,23%47 522,12
  • Nasdaq −1,57%23 581,15
  • FTSE 1000,04%9 760,06
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,5
  • OMX Baltic−0,16%291,06
  • OMX Riga−0,09%911,36
  • OMX Tallinn−0,18%1 886,26
  • OMX Vilnius−0,05%1 260,26
  • S&P 500−0,99%6 822,34
  • DOW 30−0,23%47 522,12
  • Nasdaq −1,57%23 581,15
  • FTSE 1000,04%9 760,06
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,5
  • 31.10.25, 08:29

На новый круг: бедствующая строительная компания начала вторую санацию

Строительная фирма Montreco осенью начала вторую санацию. Первая спасательная операция провалилась, поскольку не удалось договориться с Налоговым департаментом о рассрочке зажолженности. Сейчас долг погашен, и работа продолжается.
Владелец Montreco Яак Лыхмус (слева) на церемониии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
  • Владелец Montreco Яак Лыхмус (слева) на церемониии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
  • Foto: Andras Kralla
Montreco в основном работает на государственный сектор, ее позапрошлогодняя выручка превысила 10 млн евро. По словам владельца Яака Лыхмуса, в прошлом году произошел серьезный откат: рынок строительства остыл, входные цены выросли, количество госзаказов сократилось. В результате накопился долг свыше миллиона евро и почти 200 тысяч евро налоговой задолженности.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Предприниматель, построивший несколько общественных зданий, ради спасения собственного бизнеса, перевел свои обремененные долгами побочные компании в руки бизнесмена с сомнительной репутацией.
Эпицентр
  • 30.10.25, 09:00
Политик «Ээсти 200» по уши в долгах. «Сбежал с деньгами»
Политик «Ээсти 200» и тренер по танцам Иво Каппет крупно задолжал бизнес-партнеру. История закончилась оставшейся без единого цента компанией, могильщиком фирм и уголовным делом.
Новости
  • 22.10.25, 16:15
Болгарский бизнес с эстонскими владельцами избегает госзакупок: «Можем спать спокойно»
Эстонские владельцы вывели 1 миллион евро дивидендов из болгарского бизнеса по аренде строительного оборудования Stroyrent OÜ, который в течение 3–5 лет планируется довести до аналогичных масштабов и в соседней Румынии.
Новости
  • 29.10.25, 16:51
Суд так и не вынес решение по делу маслозавода Enefit. Производство, однако, уже запущено
Решение о том, приостановит ли суд работу маслозавода Eesti Energia, вновь откладывается: назначенный на сегодня срок сдвинулся еще на три месяца. Между тем предприятие уже работает.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.10.25, 06:00
От банкротства до гриль-ресторана: 90-е, пожары и потопы не остановили бизнесмена
2
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
3
Эпицентр
  • 30.10.25, 09:00
Политик «Ээсти 200» по уши в долгах. «Сбежал с деньгами»
4
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
5
Новости
  • 30.10.25, 14:40
Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»
6
Интервью
  • 29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»

Последние новости

Новости
  • 31.10.25, 08:29
На новый круг: бедствующая строительная компания начала вторую санацию
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
Новости
  • 30.10.25, 19:25
Правительство готово отказаться от снижения налога на онлайн-казино, если ожидаемого дохода не будет
Биржа
  • 30.10.25, 18:12
Падение фондового рынка США возглавляет технологический сектор
Новости
  • 30.10.25, 17:22
Глава Кассы по безработице о волне сокращений: начнем с руководителей
Новости
  • 30.10.25, 16:48
Postimees сократил убыток на миллион, но до прибыли еще далеко. «Я бы не стал раздавать авансы»
Новости
  • 30.10.25, 16:19
Аккумуляторные парки Evecon и французских партнеров получат от Северного инвестиционного банка 27,7 млн евро
Финансирование поступило также от других европейских банков
Новости
  • 30.10.25, 16:05
Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений

Сейчас в фокусе

Вячеслав Палу намерен открыть свои рестораны по всей Эстонии и ждет предложений от инвесторов.
Новости
  • 30.10.25, 06:00
От банкротства до гриль-ресторана: 90-е, пожары и потопы не остановили бизнесмена
Квартирные дома на проспекте Вабадузе в районе Нымме. Продажа этого участка завершилась громким скандалом и обернулась для политика “Ээсти 200” Иво Каппета уголовным делом.
Эпицентр
  • 30.10.25, 09:00
Политик «Ээсти 200» по уши в долгах. «Сбежал с деньгами»
10 октября в результате рейда были арестованы пять человек. В ходе операции были арестованы ещё двое, выведены из строя пять серверов и изъяты 1200 устройств SIMbox с 40 000 активных SIM-карт. Австрийские, эстонские и латвийские следователи совместно с коллегами из Европола и Евроюста связывают преступную сеть с 1700 случаями кибермошенничества в Австрии и 1500 случаями в Латвии, общий ущерб от которых составил почти пять миллионов евро. Есть жертвы и в Эстонии.
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
До 2015 года «Лукойл» работал и в Эстонии – свои 37 автозаправочных станций он продал компании Olerex.
Новости
  • 30.10.25, 14:40
Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»
Руководитель латвийского проекта Äripäev Андрус Вахер почти стал жертвой мошенников.
Новости
  • 29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
Здание Кассы по безработице.
Новости
  • 30.10.25, 12:26
Руководитель Кассы по безработице сокращает 20 процентов сотрудников
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025