  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,39%6 848,78
  • DOW 300,02%47 530,27
  • Nasdaq 0,84%23 779,11
  • FTSE 100−0,48%9 713,54
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,27
  31.10.25, 16:20

Делов-то: «Ээсти 200» хочет подсадить Европу на ставочки, чиновники воруют на рынках Таллинна

«Ээсти 200» проталкивает снижение налога на онлайн-казино. Соцдемы разоблачили поборы на рынках. Таллиннская коалиция когда-нибудь появится? И почему в Эстонии не работает Департамент конкуренции.
Кристина Каллас считает, что Министерство финансов сидит у себя в кабинете, с народом не общается и как следствие, вообще не понимает, как рынок отреагирует на тот или иной закон.
  • Кристина Каллас считает, что Министерство финансов сидит у себя в кабинете, с народом не общается и как следствие, вообще не понимает, как рынок отреагирует на тот или иной закон.
  • Foto: Алена Ценно
Эти и другие вопросы перетирают в свежем выпуске подкаста главный редактор ДВ Олеся Лагашина, биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов и журналист ДВ Ярослав Тавгень.
«Ээсти 200» проталкивает законопроект о снижении налога на азартные игры для онлайн-казино. Идея проста: превратить Эстонию в новую Мальту, привлечь международные игорные компании и финансировать культуру и спорт за счет лудоманов. Годный план, одобряем?
В сюжете Ярослава Тавгеня дали слово энтузиасту законопроекта (и по совместительству министру образования) Кристине Каллас, но и это не помогло: два журналиста из трех были безжалостны по отношению к законопроекту.

Статья продолжается после рекламы

Лагашина подмечает, что слова министра полностью противоречат статистике. Тавгень возмущен тем, что Эстония становится рассадником мировой лудомании. А Фефилов вообще от рук отбился и внаглую отмечает положительные стороны инициативы (чем резко подрывает слаженный нарратив редакции).
Страна дала ответ хейтерам: ВВП Эстонии вырос на сокрушительные 0,9%. Шах и мат, хейтеры?
Есть нюанс: банкет обеспечен заемными средствами. Эстония берет кредиты, и, как следствие, экономика растет. Насколько этот рост будет устойчивым? Лагашина считает, что это очень опасно. Фефилов же полагает, что благодаря этому может возникнуть «эстонская Nokia». Кто же прав?
Можно бесконечно смотреть на две вещи: на 90 минут матча «Реал» – «Барселона», и на то как бесплодно переговариваются таллиннские партии о создании коалиции.
Почему партия «Отечество» тянет резину за хвост? Что мешает ей определиться? Возможна ли коалиция центристов и социал-демократов или мы ошиблись этажом в книжном магазине?
Неправильно ты, дядя Федор, рынки крышуешь. Мэр Евгений Осиновский представил доклад, где рассказал о том, как чиновники, ответственные за то, чтобы брать деньги за место на рынке, присваивают часть денег себе. Тоже вариант?
Почему этот доклад вышел именно сейчас? Это попытка повлиять на коалиционные переговоры? И на кого лучше навешать ответственность за беспредел на рынках: на центристов, которые были у власти долгое время, или на социал-демократов, которые были у власти последний год?
Лучше просить прощения, чем разрешения. Компания Маргуса Линнамяэ проигнорировала наличие такого несущественного органа как антимонопольное ведомство Литвы, и самовольно прикупила кинца (Forum Cinemas). Это почему-то не понравилось литовскому государству, и оно выписало штраф в 7 миллионов евро.
Почему в Литве департамент конкуренции работает, а в Эстонии – нет?
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
