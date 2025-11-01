Назад 01.11.25, 06:00 Вкус биржи: ФРС работает, Европа спит: американцы опять за всех пашут Netflix делает сплит: теперь нищеброды тоже смогут в инвесторы.

Это теперь роскошь: иди, покупай доширак

Foto: Wikimedia Commons

S&P 500 уделывает великого Баффета: легенда стареет, или надо подождать лет 20, и тогда он как всегда всех победит? Отправили ли детишки мудрость Грэма Бэлла на свалку истории?

Зумеры слишком бедные для Chipotle. Буррито теперь роскошь? Почему акции легендарной едальни грохнулись?

Amazon: роботы вместо людей, прибыль вместо дармоедов. Как облака Amazon зарабатывали миллиарды, пока eBay торгговал магнитофонами из 1988 года.

Как трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов сорвал большой маркет-нейтральный куш, сыграв в парный трейдинг двух конкурентов?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».