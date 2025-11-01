Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • 01.11.25, 06:00

Вкус биржи: ФРС работает, Европа спит: американцы опять за всех пашут

Netflix делает сплит: теперь нищеброды тоже смогут в инвесторы.
Это теперь роскошь: иди, покупай доширак
  • Это теперь роскошь: иди, покупай доширак
  • Foto: Wikimedia Commons
S&P 500 уделывает великого Баффета: легенда стареет, или надо подождать лет 20, и тогда он как всегда всех победит? Отправили ли детишки мудрость Грэма Бэлла на свалку истории?
Зумеры слишком бедные для Chipotle. Буррито теперь роскошь? Почему акции легендарной едальни грохнулись?
Amazon: роботы вместо людей, прибыль вместо дармоедов. Как облака Amazon зарабатывали миллиарды, пока eBay торгговал магнитофонами из 1988 года.

Статья продолжается после рекламы

Как трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов сорвал большой маркет-нейтральный куш, сыграв в парный трейдинг двух конкурентов?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 31.10.25, 16:20
Делов-то: «Ээсти 200» хочет подсадить Европу на ставочки, чиновники воруют на рынках Таллинна
«Ээсти 200» проталкивает снижение налога на онлайн-казино. Соцдемы разоблачили поборы на рынках. Таллиннская коалиция когда-нибудь появится? И почему в Эстонии не работает Департамент конкуренции.
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
В конце этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым оценили свежую, констатировали, что золото упало ровно как прогнозировал Фуад, накачали Теслу воздухом ИИ, отстояли ценность фундаментального анализа, инфляцию и восхитились бизнес-моделью компании Netflix.
Биржа
  • 17.10.25, 09:52
Канцлер Германии: Европе нужна единая биржа
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Европе нужен общий фондовый рынок, чтобы конкурировать с остальным миром.
Биржа
  • 17.10.25, 12:47
Литовская пенсионная реформа выведет на рынок деньги, но шторма ждать не стоит
Аналитики выбрали самые перспективные акции
В начале следующего года в Литве пройдет пенсионная реформа, которая может повлиять на фондовые рынки. Эксперты рассказали о самых перспективных, на их взгляд, акциях.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
2
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
3
Новости
  • 30.10.25, 06:00
От банкротства до гриль-ресторана: 90-е, пожары и потопы не остановили бизнесмена
4
Новости
  • 31.10.25, 12:14
Торговый центр Solaris меняет собственника
5
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
6
Новости
  • 31.10.25, 08:29
На новый круг: бедствующая строительная компания начала вторую санацию

Последние новости

Биржа
  • 01.11.25, 06:00
Вкус биржи: ФРС работает, Европа спит: американцы опять за всех пашут
Новости
  • 31.10.25, 18:37
«Транжирить – это по-человечески». Ученый: торговля манипулирует потребителями через поп-культуру
Новости
  • 31.10.25, 17:50
Семья Пийльманн совершила крупнейшую сделку с недвижимостью в этом году. «Значит, сделки выгодные»
«Впереди еще несколько крупных и интересных сделок»
Новости
  • 31.10.25, 16:45
Ханшмидт приобретает у Хяэля долю в совместном производстве газа
Mнения
  • 31.10.25, 16:20
Делов-то: «Ээсти 200» хочет подсадить Европу на ставочки, чиновники воруют на рынках Таллинна
Новости
  • 31.10.25, 16:14
Erply купила 35-летнюю эстонскую ИТ-компанию и создает для нее ИИ-поддержку. «Это логичный шаг»
Новости
  • 31.10.25, 15:32
Astlanda завершила строительство нового терминала в Таллиннском аэропорту
Инвестор Тоомас
  • 31.10.25, 13:49
Инвестор Тоомас о суете вокруг процентных ставок: «Спасибо, что спросили, сплю отлично»

Сейчас в фокусе

Строители виллы Рокка-аль-Маре и цементного завода в Кунда, владельцы легендарного эстонского судна, партнеры британского Lloyd’s и крупнейшие частные поставщики зерна из Российской империи – три века истории этой фирмы неразрывно связаны с историей страны.
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
Эве и Кристьян Пийльманн.
Новости
  • 31.10.25, 12:14
Торговый центр Solaris меняет собственника
Владелец Montreco Яак Лыхмус (слева) на церемониии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
Новости
  • 31.10.25, 08:29
На новый круг: бедствующая строительная компания начала вторую санацию
Член правления порта Кясму Хейти Хяэль сказал, что за 13 лет, в течение которых продолжается процесс планирования порта, основная цель не изменилась.
Новости
  • 31.10.25, 09:06
13 лет споров: крупные бизнесмены Хяэль и Пруули бьются за порт
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
Вячеслав Палу намерен открыть свои рестораны по всей Эстонии и ждет предложений от инвесторов.
Новости
  • 30.10.25, 06:00
От банкротства до гриль-ресторана: 90-е, пожары и потопы не остановили бизнесмена
В четверг акции Meta упали на 12%, потянув вниз весь технологический индекс.
Биржа
  • 30.10.25, 18:12
Падение фондового рынка США возглавляет технологический сектор
Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно. Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025