Вкус биржи: ФРС работает, Европа спит: американцы опять за всех пашут

Netflix делает сплит: теперь нищеброды тоже смогут в инвесторы.
- Это теперь роскошь: иди, покупай доширак
- Foto: Wikimedia Commons
S&P 500 уделывает великого Баффета: легенда стареет, или надо подождать лет 20, и тогда он как всегда всех победит? Отправили ли детишки мудрость Грэма Бэлла на свалку истории?
Зумеры слишком бедные для Chipotle. Буррито теперь роскошь? Почему акции легендарной едальни грохнулись?
Amazon: роботы вместо людей, прибыль вместо дармоедов. Как облака Amazon зарабатывали миллиарды, пока eBay торгговал магнитофонами из 1988 года.
Как трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов сорвал большой маркет-нейтральный куш, сыграв в парный трейдинг двух конкурентов?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
В конце этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым оценили свежую, констатировали, что золото упало ровно как прогнозировал Фуад, накачали Теслу воздухом ИИ, отстояли ценность фундаментального анализа, инфляцию и восхитились бизнес-моделью компании Netflix.
