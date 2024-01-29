    Ляэнеметс: без соглашения о зарплате учителей не будет и других договоренностей в правительстве

    Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).Фото: Liis Treimann

    Если правительство не достигнет соглашения о повышении заработной платы учителей, то не будет договоренностей и по любому другому вопросу, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) за день до обсуждения правительством государственного бюджета.

    «Мы все еще застряли на том, что Партия реформ не хочет прекращать эту забастовку. Мы продолжим работу по убеждению. Завтра коалиционные партии начнут обсуждать стратегию государственного бюджета. Считаю, чтобы достичь там соглашения, необходимо также решить и вопрос с зарплатой учителей», – сообщил ERR Лаури Ляэнеметс.
    По словам Ляэнеметса, если не будет договоренности по теме учителей, то не появится соглашений и по другим вопросам: «Сегодня есть две коалиционные партии, которые пытаются найти решение для Эстонии, и одна входящая в правительство партия, которая просто говорит, что забастовка – это что-то плохое, учителя делают что-то плохое, и этим заниматься не стоит. Проще говоря, это главный вопрос, который стоит на повестке дня».
    «В конце концов по всем вопросам в коалиции должен быть найден компромисс. Если мы хотим компромисса в бюджетной стратегии, мы должны найти компромисс и в отношении зарплат учителей», – добавил министр.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Жизнь после провала. Свен Уусъярв строит новые прожекты
Поломка Estlink 2 принесет Эстонии трехзначные цены на электроэнергию
«Дочка» ABC Grupp потеряла ключевого поставщика и сокращает персонал
Эпицентр
У ида-вируской учительницы потребовали заявление на отпуск на время забастовки
Большинство ида-вируских учителей продолжают работать во время забастовки. А некоторые и хотели бы забастовать, но формально числятся отдыхающими, а не протестующими.
Большинство ида-вируских учителей продолжают работать во время забастовки. А некоторые и хотели бы забастовать, но формально числятся отдыхающими, а не протестующими.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: Intel сделал то, что умеет лучше всего - разочаровывать. А рынок-то иррациональный!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Intel сделал то, что умеет лучше всего - разочаровывать. А рынок-то иррациональный!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
«Мне нравится работа учителя…но я больше так не могу»
«Мне нравится работа учителя. Ученики всегда были для меня самым важным, и я так хочу быть позитивным, творческим и энергичным человеком, чьи глаза сияют и который нужен ученикам…но я больше так не могу», – пишет Мари-Йоханна Киппар, преподававшая эстонский язык и литературу в гимназии Тапа. В начале года она решила уйти из профессии.
«Мне нравится работа учителя. Ученики всегда были для меня самым важным, и я так хочу быть позитивным, творческим и энергичным человеком, чьи глаза сияют и который нужен ученикам…но я больше так не могу», – пишет Мари-Йоханна Киппар, преподававшая эстонский язык и литературу в гимназии Тапа. В начале года она решила уйти из профессии.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект