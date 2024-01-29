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dv.ee

29 января 2024 в 14:02









Ляэнеметс: без соглашения о зарплате учителей не будет и других договоренностей в правительстве

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Фото: Liis Treimann

Если правительство не достигнет соглашения о повышении заработной платы учителей, то не будет договоренностей и по любому другому вопросу, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) за день до обсуждения правительством государственного бюджета.

«Мы все еще застряли на том, что Партия реформ не хочет прекращать эту забастовку. Мы продолжим работу по убеждению. Завтра коалиционные партии начнут обсуждать стратегию государственного бюджета. Считаю, чтобы достичь там соглашения, необходимо также решить и вопрос с зарплатой учителей», – сообщил ERR Лаури Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, если не будет договоренности по теме учителей, то не появится соглашений и по другим вопросам: «Сегодня есть две коалиционные партии, которые пытаются найти решение для Эстонии, и одна входящая в правительство партия, которая просто говорит, что забастовка – это что-то плохое, учителя делают что-то плохое, и этим заниматься не стоит. Проще говоря, это главный вопрос, который стоит на повестке дня».

«В конце концов по всем вопросам в коалиции должен быть найден компромисс. Если мы хотим компромисса в бюджетной стратегии, мы должны найти компромисс и в отношении зарплат учителей», – добавил министр.