Эпицентр

Николай Андреев

27 января 2024 в 6:00









У ида-вируской учительницы потребовали заявление на отпуск на время забастовки

Большинство ида-вируских учителей продолжают работать во время забастовки. А некоторые и хотели бы забастовать, но формально числятся отдыхающими, а не протестующими.

Школы в Нарве продолжают работу: мотивации бастовать здесь явно недостаточно. Иллюстративное фото.

Учительница из Кивиыли рассказала ДВ, что ее отправили в отпуск вопреки ее отказу. Она по-прежнему числится отдыхающей, но продолжает добиваться выполнения закона.

В государственной Русской школе Кивиыли, которая организованно не бастовала, забастовку все же объявила одна учительница – Елизавета Пяри. При этом она возмущена, что ее законное право на протест пытались отобрать.

Сначала, отмечает учительница, правительство пыталось выставить забастовку незаконной, за этим последовал спор между государством и самоуправлениями, можно ли выплачивать бастующим зарплату, после чего встал вопрос о длительности забастовки.

«Мне лично пришлось доказать на месте работы, что я могу сама определить продолжительность участия в протесте», – рассказала Елизавета Пяри.

Забастовка в отпуске

Когда учительница объявила о забастовке, работодатель попросил ее написать заявление на отпуск на это время. По словам Елизаветы Пяри, такие просьбы получили и некоторые ее коллеги в других школах, – таким образом, часть бастующих формально оказались не бастующими. В профсоюзе Елизавете объяснили, что так руководство поступать не должно, учительница отказалась брать отпуск и объявила, что продлевает свою забастовку на две недели. Но затем обнаружила, что в электронной системе от ее имени ей оформили отпуск за свой счет.

Директор Русской школы Кивиыли Елена Рагни пояснила ДВ, что это было недоразумение, которое уже исправлено. Школа с 1 сентября стала государственной, новые правила документооборота сотрудники только осваивают, а такая масштабная забастовка случилась впервые.

«Мы обратились за помощью к чиновникам министерства, которые отвечают за нашу школу, – рассказала она. – Хотя забастовка уже началась, чиновники еще сами не получили инструкций, как это сделать технически».

В результате сообщение бастующей учительнице о том, что она в отпуске, пришло, по словам директора, по ошибке.

«Мы на следующий день позвонили в другую школу, тоже государственную, но которой занимается другой чиновник, и нам подсказали, как это сделать по-другому. В отпуск мы ее не отправили, мы все исправили», – уверяет директор школы.

Однако Елизавета Пяри обнаружила, что, хотя первый неоплачиваемый отпуск за свой счет был действительно отменен, вместо него в электронной системе у нее появился еще один, более длительный – с 22 января до 1 февраля. К вечеру пятницы 26 января учительница все еще формально находилась в отпуске. Она рассказала, что сообщила об этом в профсоюз, представители которого, в свою очередь, пообещали обратить на этот случай внимание Министерства образования.

Профсоюзу нельзя, его членам можно

Учительница Нарвской Ваналиннаской государственной школы Яна Кирс собиралась участвовать в забастовке, но выяснила, что местный профсоюз, в который она входит, подписал с городскими властями коллективный договор, по которому его члены бастовать не имеют права. Хотя работодатель у Яны Кирс – государственная, а не муниципальная школа, она сочла, что участвовать в забастовке не может.

В нарвской Службе образования ДВ пояснили, что коллективный договор запрещает подписавшему его профсоюзу объявлять забастовку, что оговорено в соответствующем законе.

«Однако ни Закон о коллективном договоре, ни сам договор не отнимают у работника право отказаться от выполнения работы по причине участия в забастовке, – сказала руководитель Службы образования Ирина Табакова и добавила: – Работодатель не ведет учет членов профсоюзных организаций и, как правило, не знает, является ли работник членом какого-либо профсоюза».

Зачем бастовать, если увольнение неизбежно?

Среди немногих бастующих в Ида-Вирумаа, в основном, работники государственных школ и гимназий и учителя, которые преподают на эстонском – хотя благодаря надбавке их зарплаты выше уровня, которого добиваются организаторы забастовки. Учителя, которые могут потерять работу при переходе на эстонский язык обучения, наоборот, в основном, не бастуют.

В волости Алутагузе, где все школы муниципальные и преподающие на эстонском, по словам председателя волостного собрания Марека Кулламяги, больше половины учителей решили бастовать из солидарности. В муниципальных школах Нарвы, по данным городской Службы образования, 400 учителей, из них бастуют трое. Но в забастовке участвуют их коллеги из государственных учебных заведений: 4 учителя Эстонской основной школы, 11 учителей Эстонской государственной гимназии и 1 учитель Нарвской гимназии. На другом краю Ида-Вирумаа, в волости Люганузе, единственная муниципальная школа бастовала один день, из государственных школ и гимназий одна бастовала три дня, другие не бастовали.

Елизавета Пяри из Русской школы Кивиыли объясняет мотивы коллег, которые отказались от забастовки:

«Школа очень маленькая, Кивиыли – очень маленький город, и другую работу найти проблематично. Моя школа – русская, в ней единицы учителей, которые обладают необходимым знанием эстонского языка, чтобы продолжить работу учителем после перехода. Соответственно, у моих коллег сейчас первоочередная проблема в том, что в августе они вообще потеряют место работы. Какой смысл сейчас бастовать, терять сейчас какой-то доход, чтобы… что?»

Еще один довод коллег, рассказала она, заключается в том, что зарплату все-таки немного подняли, хоть и меньше, чем требует профсоюз.

«На меня тоже немного странно смотрят, так как я владею эстонским, преподаю эстонский как второй язык. В Ида-Вирумаа есть определенная надбавка для таких учителей. Моя зарплата, в принципе, достаточно хорошая, и причина моей забастовки для некоторых достаточно непонятна», – говорит Елизавета.

Директор Кивиылиской русской школы Елена Рагни видит ситуацию немного иначе:

«Когда была предупредительная забастовка, мы бастовали все. А сейчас мы обсуждали возможность забастовки. У нас в школе есть профсоюз, он собирался, обсуждал, и каждый решал самостоятельно. В данном случае учителя говорили, что не будут сейчас бастовать, потому что у нас много сложных учеников, которые пропущенный сейчас материал сами не освоят. И в рамках перехода на эстоноязычное образование мы сейчас стараемся дать ученикам полноценную базу».

«Требованием бастующих выдвинуто только повышение зарплаты. А какое повышение будет для учителей в городе Нарва, если многие уже получили уведомления об увольнении?» – рассуждает нарвская учительница Яна Кирс.

По ее мнению, нарвские учителя отказались участвовать в забастовке также из-за страха потерять работу быстрее ожидаемого. Она добавляет, что законную причину увольнения в нынешней ситуации для директора школы найти нетрудно. Такое мнение в учительской среде Нарвы сейчас можно услышать часто.

В нарвской Службе образования напомнили, что участие в законной забастовке не является нарушением и не может являться причиной прекращения трудовых отношений с работником.

Об организации труда говорят обе стороны спора

По мнению Яны Кирс, другая причина, по которой педагоги не бастуют, особенно те, кто имеет категорию C1, преподает на эстонском и получает за это надбавку – проблема не только в зарплате.

«Бастовали бы все, если бы были выдвинуты конкретные требования улучшения условий труда. Если так посмотреть – нормальная зарплата. Но за эту зарплату очень много обязанностей, которые невозможно выполнить за рабочее время».

«Мы обсуждали с учителями, что у нас в системе образовании назрела такая ситуация, которую необходимо исправлять срочно. Не повысить зарплату на 100 евро, а смотреть комплексно. Об этом говорят многие учителя, заявляют многие руководители школ», – сказала Елена Рагни.

В качестве проблем обе они называют то, что в школе больше не существует карьерной лестницы и надбавки за опыт, день не делится на контактные часы и остальную работу, появилось много дополнительной нагрузки и профессиональных требований.

Что проблема не в зарплате, а в условиях труда, на днях заявляла и министр образования Кристина Каллас. Елена Рагни с ней согласна, Яна Кирс считает, что министр рассуждает в нужном направлении, но она подняла только часть проблем с организацией труда. На следующей неделе часть учителей продолжит протестовать.