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Элийза Матсалу

14 февраля 2024 в 15:23









Депутату EKRE не придется возвращать деньги. Он потратил тысячи евро налогоплательщиков на «отчеты для избирателей»

Член Рийгикогу Анти Пооламетс избежал наказания. Фото: Лийз Трейманн

Комиссия по контролю за финансированием политических партий (ERJK) установила, что депутат Рийгикогу Анти Пооламетс от EKRE не использовал полученные средства на избирательную кампанию и не обязан возвращать их Государственной канцелярии.

Комиссия расследовала расходы Пооламетса после статьи Äripäev о том, что он использовал деньги налогоплательщиков для финансирования своей избирательной кампании. Такие же подозрения были в отношении его соратницы по партии Мерри Аарт – относительно ее деятельности ERJK пришла к противоположному мнению.