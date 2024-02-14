    Депутату EKRE не придется возвращать деньги. Он потратил тысячи евро налогоплательщиков на «отчеты для избирателей»

    Член Рийгикогу Анти Пооламетс избежал наказания.Фото: Лийз Трейманн

    Комиссия по контролю за финансированием политических партий (ERJK) установила, что депутат Рийгикогу Анти Пооламетс от EKRE не использовал полученные средства на избирательную кампанию и не обязан возвращать их Государственной канцелярии.

    Комиссия расследовала расходы Пооламетса после статьи Äripäev о том, что он использовал деньги налогоплательщиков для финансирования своей избирательной кампании. Такие же подозрения были в отношении его соратницы по партии Мерри Аарт – относительно ее деятельности ERJK пришла к противоположному мнению.

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