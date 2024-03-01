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1 марта 2024 в 6:40









В 2023 году спад в экономике Эстонии составил 3%

В департаменте статистики говорят, что спад во время нынешнего кризиса серьезнее чем во время пандемии крнавируса. Фото: Meeli Küttim

Согласно свежим данным департамента статистики, спад экономики Эстонии в 2023 году составил 3%. В ведомстве говорят, что спад оказался даже более серьезным, чем в период пандемии.

По данным Департамента статистики, в четвертом квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 2,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года. ВВП в текущих ценах составил в четвертом квартале 9,9 млрд евро. В целом за 2023 год ВВП Эстонии сократился на 3% и составил 37,7 млрд евро в текущих ценах.

Согласно заявлению ведомства, в прошлом году в Эстонии наблюдалась масштабная рецессия. Наибольшая активность наблюдалась в секторах торговли и недвижимости, тогда как наибольший негативный эффект оказал сектор информационных и коммуникационных технологий.

В четвертом квартале наибольший положительный вклад в эстонскую экономику внесли сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и торговля. Продолжался спад в энергетическом секторе, обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской и технической деятельности, логистике. Также продолжается кризис в строительном секторе - падение в этой отрасли длится уже полтора года.

Эксперты Департамента говорят, что Эстония не переживала такого масштабного экономического спада с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости. Даже спад в период коронавирусного кризиса не был таким драматичным.

При этом в ведомстве подчеркивают, что в прошлом году как валовой внутренний продукт, так и добавленная стоимость росли в текущих ценах. Слабые показатели в реальном выражении за последние два года были вызваны высокой инфляцией, которая повлиял на всю экономическую деятельность.