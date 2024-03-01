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Яанно Рийспапп

2 марта 2024 в 7:18









Электрокабель между Эстонией и Финляндией не будет работать еще полгода

Сечение электрического кабеля Estlink 2 мощностью 650 мегаватт. Его выход из строя влияет на биржевую цену электричества в Эстонии и Финляндии. Фото: Andres Haabu

Компания Elering совместно с изготовителем кабеля Estlink 2 сумела обнаружить место повреждения, оно находится на территории Эстонии, у морского побережья.

Это технически сложная зона и уникальный кабель, поэтому, согласно свежему срочному рыночному уведомлению (UMM), ремонт займет длительное время. Estlink 2 не будет работать до 31 августа, сообщила компания Elering, управляющая энергетической системой.

Ранее предполагалось, что кабель будет введен в эксплуатацию к апрелю. Это означает, что вместо обычной мощности передачи в 1000 мегаватт максимальная скорость передачи электроэнергии между Эстонией и Финляндией составляет 350 мегаватт при помощи кабеля Estlink 1.