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26 февраля 2024 в 7:49









Специалисты: молодым людям выдают слишком большие экспресс-кредиты

По словам консультанта, к ней часто приходят безработные, которым все равно выдали кредит. Фото: Shutterstock

Растет число людей, сталкивающихся с финансовыми проблемами при возврате экспресс-кредитов, и, по оценке специалистов, кредитные учреждения слишком легко выдают крупные кредиты, в том числе молодым людям, пишет rus.err.ee.

По словам столичного консультанта по долгам Хеэте Симм, молодым людям не хватает знаний и опыта, чтобы понять, что экспресс-кредит не решает экономических проблем, а только усугубляет ситуацию.

«На прием к консультанту по долгам приходит все больше молодых людей. В ходе моей повседневной работы меня до сих пор поражает, когда я вижу человека, которому едва за двадцать и зарплата около 1000 евро, а ему дали кредит на 5000 евро. Если виден возраст, видна зарплата, то мне кажется странным, что эти первые экспресс-кредиты выдаются на такие крупные суммы! Мой анализ показывает, что проблема заключается в получении первого кредита. Как только человек получает этот первый кредит, ему постоянно поступают более выгодные предложения. И если ты уже попал в эту сеть, то получаешь предложения и думаешь: мне это нужно, возьму еще», – рассказала Симм.

По словам консультанта по долгам Светланы Сорокиной, к ней часто приходят безработные, которым все равно выдали кредит.

«Я бы не сказала, что таких большинство, но есть довольно большое количество людей, которым легко выдали экспресс-кредит, несмотря на то, что они безработные. Это меня удивляет. Я здесь каждый день сталкиваюсь с ситуацией, когда люди берут кредит, а потом говорят, например: оформите мне банкротство, у меня нет денег, и я вообще уезжаю за границу. Люди так думают! Большинство людей, которые приходят ко мне подавать заявление о банкротстве, действительно думают, что им в таком случае не придется платить, что все их долги будут списаны», – сказала Сорокина.