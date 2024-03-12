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dv.ee

12 марта 2024 в 6:06









Судостроитель вложит 14 миллионов в завод в Рапламаа

Завершение строительства планируется к началу 2026 года, стоимость может составить около 14 миллионов евро. Фото: BLRT

Судостроительный концерн BLRT Grupp построит в волости Кохила литейный завод стоимостью 14 миллионов евро, завершить его планируется за два года.

Как сообщил BLRT, проект должен быть завершен к концу текущего года, когда компания надеется получить разрешение на строительство.

BLRT приобрел участок площадью 22 500 квадратных метров на аукционе в конце февраля приблизительно за 181 000 евро. Генеральный директор BLRT Valukoda Пауль Гросс заявил в пресс-релизе, что помимо возможности расширить производство форм из чугуна и металлолома, компания также внесет вклад в региональное развитие, поскольку новый завод обеспечит работой около 70 человек.

Основные клиенты BLRT Valukoda в Скандинавии и Эстонии все больше нуждаются в крупногабаритных заготовках, однако производственная зона и текущее оборудование концерна в Таллинне этого не позволяют.

Поэтому было принято решение найти более выгодное место для строительства нового завода, где будут лучшие логистические и эффективные возможности хранения. Планируется, что завод будет готов приступить к работе в начале 2026 года.

BLRT Valukoda – дочерняя компания промышленного концерна BLRT Grupp, работающего в Балтийском регионе, в ней трудятся около 30 человек. Ежегодно она производит около миллиона килограммов заготовок, 90% из которых экспортируется.