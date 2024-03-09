Новости

Эгет Веллесте

9 марта 2024 в 11:50









Аналитик: давление на заработную плату продлится два года, особенно пострадает один сектор

Фото: Liis Treimann

Давление на заработную плату будет сохраняться до тех пор, пока цены растут, говорит макроаналитик LHV Трийну Тапвер. По ее словам, перед одним из секторов эстонской экономики стоит выбор — сохранять рентабельность или сокращать персонал.

Тапвер отметила, что показатели рынка труда пока складываются не в пльзу предпринимателей. Выбор потенциальных сотрудников скуден, работников, ищущих места, несмотря на кризис, немного.