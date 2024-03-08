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Екатерина Мереминская

9 марта 2024 в 4:00









Компании в России стали банкротиться чаще

Фото: Freepik

Компании в России стали массово банкротиться в первые месяцы 2024 года. Рост по сравнению с прошлым годом составил 60%. Причиной тому послужили проблемы, накопившиеся из-за санкций. С другой стороны, произошло возвращение к доковидной норме.

Россию накрыла волна корпоративных банкротств: за первые два месяца 2024 года количество обанкротившихся компаний увеличилось почти на 60% по сравнению с прошлым годом, подсчитал «Коммерсант» по сообщениям о судебных актах в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Так, в январе банкротами признали 571 компанию против 364 годом ранее, а в феврале – 771 против 478. Это смена тренда, так как до этого в последнее время число банкротств в России снижалось (см. график).

Отчасти это может быть эффектом низкой базы. Ведь в 2022 году правительство РФ решило защитить бизнес, пострадавший от санкций и разрыва цепочек поставок из-за начатой Россией войны. Был введен мораторий на банкротства, запрещавший кредиторам возбуждать дела против компаний-должников. Сами компании могли подавать на банкротство по желанию. Это удержало какую-то их часть от разорения в 2022 году и сказалось на начале 2023-го – когда новые дела еще не успели рассмотреть.

Тем не менее, в 2024 году рост числа банкротств может оказаться устойчивым, пишет издание. На это указывает статистика по процедурам наблюдения. Эти процедуры вводятся судом после признания заявления о несостоятельности обоснованным и длятся не менее 5 месяцев. В 2023 году наблюдение было введено в 7532 компаниях, что на 44% выше, чем в 2022 году, когда действовал мораторий. Подавляющее большинство наблюдений заканчивается признанием компании банкротом.

К тому же налоговая служба начала более активно выявлять должников – чтобы повысить поступления в бюджет. Это хоть и не коснется уже банкротящихся компаний, но может вызвать рост задолженности и подтолкнуть к банкротству другие.

Российские чиновники настаивают, что не все так плохо. «Конечно, если сравнивать количество процедур банкротства в 2024 году по отношению к 2023-му, то мы увидим некоторый рост. Однако если взять сопоставимые данные 2019 года и даже 2021 года, то увеличения количества процедур наблюдения и конкурсного производства не произошло», – цитирует «Коммерсант» первого замминистра экономики Илью Торосова.

Государство решило подстраховать бюджет и повысить приоритет для выплаты налогов должниками. Но правительство предлагает сделать уплату зарплатного налога на доходы физических лиц, а также страховые взносы и ряд других налогов вторым в списке. Такой законопроект оно внесло в Госдуму в январе. Крупный бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей выступил против, узнал РБК.

Пессимистичные предсказания могут не сбыться, если будет принят закон, повышающий размер долга, начиная с которого, кредитор может подавать на банкротство: с сегодняшних 300 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Такой законопроект предложил Верховный суд.