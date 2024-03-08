    Компании в России стали банкротиться чаще

    Фото: Freepik

    Компании в России стали массово банкротиться в первые месяцы 2024 года. Рост по сравнению с прошлым годом составил 60%. Причиной тому послужили проблемы, накопившиеся из-за санкций. С другой стороны, произошло возвращение к доковидной норме.

    Россию накрыла волна корпоративных банкротств: за первые два месяца 2024 года количество обанкротившихся компаний увеличилось почти на 60% по сравнению с прошлым годом, подсчитал «Коммерсант» по сообщениям о судебных актах в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Так, в январе банкротами признали 571 компанию против 364 годом ранее, а в феврале – 771 против 478. Это смена тренда, так как до этого в последнее время число банкротств в России снижалось (см. график).
    Отчасти это может быть эффектом низкой базы. Ведь в 2022 году правительство РФ решило защитить бизнес, пострадавший от санкций и разрыва цепочек поставок из-за начатой Россией войны. Был введен мораторий на банкротства, запрещавший кредиторам возбуждать дела против компаний-должников. Сами компании могли подавать на банкротство по желанию. Это удержало какую-то их часть от разорения в 2022 году и сказалось на начале 2023-го – когда новые дела еще не успели рассмотреть.
    Тем не менее, в 2024 году рост числа банкротств может оказаться устойчивым, пишет издание. На это указывает статистика по процедурам наблюдения. Эти процедуры вводятся судом после признания заявления о несостоятельности обоснованным и длятся не менее 5 месяцев. В 2023 году наблюдение было введено в 7532 компаниях, что на 44% выше, чем в 2022 году, когда действовал мораторий. Подавляющее большинство наблюдений заканчивается признанием компании банкротом.
    К тому же налоговая служба начала более активно выявлять должников – чтобы повысить поступления в бюджет. Это хоть и не коснется уже банкротящихся компаний, но может вызвать рост задолженности и подтолкнуть к банкротству другие.
    Российские чиновники настаивают, что не все так плохо. «Конечно, если сравнивать количество процедур банкротства в 2024 году по отношению к 2023-му, то мы увидим некоторый рост. Однако если взять сопоставимые данные 2019 года и даже 2021 года, то увеличения количества процедур наблюдения и конкурсного производства не произошло», – цитирует «Коммерсант» первого замминистра экономики Илью Торосова.
    Государство решило подстраховать бюджет и повысить приоритет для выплаты налогов должниками. Но правительство предлагает сделать уплату зарплатного налога на доходы физических лиц, а также страховые взносы и ряд других налогов вторым в списке. Такой законопроект оно внесло в Госдуму в январе. Крупный бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей выступил против, узнал РБК.
    Пессимистичные предсказания могут не сбыться, если будет принят закон, повышающий размер долга, начиная с которого, кредитор может подавать на банкротство: с сегодняшних 300 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Такой законопроект предложил Верховный суд.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Вкус биржи: Apple болтается как какое-то позорище, а женщины инвестируют лучше мужчин
Как бизнесмены ухитрились избежать контроля Департамента конкуренции и заключить сделку
Компании в России стали банкротиться чаще
Эпицентр
Марки, переодевания и черная магия: как мошенники дурили публику в довоенной Эстонии
«Подпольный филателист» в Нарве, брачный аферист в Раквере и денежное волшебство ведьмы из Мульгимаа – ДВ рассказывают про знаменитые аферы и мошенников в довоенной республике.
«Подпольный филателист» в Нарве, брачный аферист в Раквере и денежное волшебство ведьмы из Мульгимаа – ДВ рассказывают про знаменитые аферы и мошенников в довоенной республике.
Все большие материалы
Инвестор
ЕЦБ остался непоколебим
Европейский центральный банк четвертое заседание подряд сохраняет ставку без изменений на уровне 4%.
Европейский центральный банк четвертое заседание подряд сохраняет ставку без изменений на уровне 4%.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Apple болтается как какое-то позорище, а женщины инвестируют лучше мужчин
Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Олег Осиновский: популизм потворствует дальнейшему росту зарплат
В гонке между зарплатой и ценами всегда побеждают цены. К сожалению, политический популизм не дает нам сойти с пути роста зарплат, считает предприниматель Олег Осиновский.
В гонке между зарплатой и ценами всегда побеждают цены. К сожалению, политический популизм не дает нам сойти с пути роста зарплат, считает предприниматель Олег Осиновский.
Все мнения
Интервью
Один из богатейших людей Эстонии инвестирует в искусственный интеллект... чтобы остановить его
«Сидеть на кухнях и разговаривать с людьми» – именно так описывает цель своих инвестиций Яан Таллинн – человек, стоявший у истоков Skype. Один из богатейших людей Эстонии – а возможно, и самый богатый – всерьез обеспокоен опасностями, которые таят в себе нейронные сети. Парадоксально, но именно поэтому он вкладывает деньги в компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта.
«Сидеть на кухнях и разговаривать с людьми» – именно так описывает цель своих инвестиций Яан Таллинн – человек, стоявший у истоков Skype. Один из богатейших людей Эстонии – а возможно, и самый богатый – всерьез обеспокоен опасностями, которые таят в себе нейронные сети. Парадоксально, но именно поэтому он вкладывает деньги в компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект