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dv.ee

3 марта 2024 в 10:50









Активы обанкротившегося цветочного магазина выставлены на аукцион

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Активы обанкротившегося в январе цветочного магазина Jardin выставлены на аукцион по стартовой цене 15 000 евро.

Активы компании продаются комплектом, в который входят остатки товаров (в том числе садовые аксессуары и керамика), используемый в цветочных магазинах инвентарь (в том числе столы, полки, тумбы) и аксессуары для хранения (в том числе тележки, контейнеры, ящики и коробки).

Активы находятся в Тарту, и покупатель обязан будет вывести приобретаемую на аукционе недвижимость и освободить складские помещения в течение пяти дней после завершения сделки.

Как рассказывала в ноябре банкротный управляющий Кюллике Митт, банкротство компании осложняется быстрой порчей товаров и бюрократией.

«Плохо дело. Товар скоропортящийся, решения нужно принимать оперативно, но что-либо организовать крайне сложно. Все случилось так внезапно. Магазины были закрыты фактически в первый же день, а договоры аренды расторгнуты», – делится подробностями Митт.

Реализация товарных запасов Jardin – это невероятная головная боль, сетовала она: цветы вянут, каждая минута на счету, однако об оперативности приходится только мечтать.

В выставленной на аукцион недвижимости живых растений мало, большая часть – это различные аксессуары.

Владелец и руководитель компании Кайса Моора в ноябре признавалась, что выбраться из долгов Jardin так и не удалось, а у нее самой «не осталось ни желания, ни сил» продолжать низкорентабельный бизнес.

В то же время она считала, что проблемы, связанные с финансовыми трудностями Jardin, можно было бы разрешить быстрей и проще, если бы партнеры и клиенты компании проявляли хоть каплю доверия и готовность к сотрудничеству.