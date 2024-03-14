    Законопроект: местные самоуправления смогут регулировать размер земельного налога

    Иллюстративное фото. Фото: Veronika Seppanen

    Министр по делам регионов Мадис Каллас направил на согласование Союзу городов и волостей Эстонии, министерствам и госучреждениям законопроект, который изменит принципы определения земельного налога с 2025 и 2026 года.

    Согласно документу, местные самоуправления могли бы сами принимать решение об освобождении земли под домом от налога, а также регулировать размер земельного налога исходя из местных потребностей, целей и соглашений, пишет rus.err.ee.
    Законопроектом предусмотрено увеличение лимита ежегодного повышения земельного налога: сейчас этот лимит составляет 10% в год, а в 2025 году, согласно законопроекту, он увеличится до 50% в год.
    «В будущем 50-процентный лимит, установленный государством, мог бы исчезнуть, и местные власти могли бы сами устанавливать размер налоговой ставки: уменьшать ее, оставлять прежней или при необходимости повышать», – пояснил министр.
    Помимо прочего, посредством законопроекта министр по делам регионов хочет повысить максимальную ставку земельного налога на земли коммерческого и промышленного назначения с 1% до 2% в 2025 году.

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