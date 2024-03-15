    Покупка Ülemiste City финансировалась совместно с Венделиным и Андерсоном

    Фото: Raul Mee

    Вчера Департамент конкуренции одобрил продажу Ülemiste City, однако для широкой общественности до сих пор оставалось тайной, кто помог предпринимателю Гуйдо Пярнитсу профинансировать сделку.

    По данным Ärileht, это сделала совместная холдинговая компания бывшего основного акционера Graanul Invest Андерса Андерсона и акционера MM Group и Apollo Ивара Венделина.

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Покупка Ülemiste City финансировалась совместно с Венделиным и Андерсоном
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