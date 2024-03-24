    Ансип передумал баллотироваться в Европарламент

    Андрус АнсипФото: Andras Kralla

    В воскресенье Андрус Ансип заявил, что отказывается баллотироваться на выборах в Европарламент, поскольку хочет проводить больше времени со своим внуком.

    «Я осознал это благодаря своему внуку. Привязанность к нему настолько сильна, что я понял, что больше не хочу покидать дом», – рассказал политик ERR.
    По словам Ансипа, он принял это решение уже некоторое время назад, однако потом пришло письмо от Каи Каллас, которое вызвало желание неповиноваться и рискнуть. Напомним, в начале февраля лидер Партии реформ Кая Каллас написала в письме, направленном своим коллегам по партии, что просит Ансипа не баллотироваться в Европарламент.
    «Конечно, поддержка пришла со всех сторон и я быстро собрал 173 подписи. Но все чаще у меня возникало чувство, что я делаю это только потому, что кто-то очень хочет, чтобы я этого не делал. Разумеется, я чувствовал, что это неправильно, и что честнее отказаться сейчас, чем через какое-то время», – пояснил политик.
    В понедельник Ансип сдал подписи в поддержку своего участия в избирательном списке Партии реформ в Европейском парламенте на внутренних выборах партии. Среди прочих, свою поддержку Ансипу выразили Кристен Михал и Калле Лаанет.

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