Инвестор с 230 объектами арендной недвижимости смотрит в сторону Испании
Инвестор в сфере недвижимости Эрго Мыттус.Фото: Liis Treimann
Тартуский инвестор и девелопер Эрго Мыттус несколько зим провел с семьей в Испании. И хотя на данный момент у него нет там недвижимости, Мыттус уверен, что через пять лет ситуация обязательно изменится.
По словам инвестора, свой портфель он всегда строит таким образом, чтобы быть готовым к новому кризису. Готов ли он сейчас к следующему кризису?
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