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Лаура Сакс

25 марта 2024 в 14:25









Инвестор с 230 объектами арендной недвижимости смотрит в сторону Испании

Инвестор в сфере недвижимости Эрго Мыттус. Фото: Liis Treimann

Тартуский инвестор и девелопер Эрго Мыттус несколько зим провел с семьей в Испании. И хотя на данный момент у него нет там недвижимости, Мыттус уверен, что через пять лет ситуация обязательно изменится.

По словам инвестора, свой портфель он всегда строит таким образом, чтобы быть готовым к новому кризису. Готов ли он сейчас к следующему кризису?