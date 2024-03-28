Новости

dv.ee

28 марта 2024 в 8:46









Доходы предприятий розничной торговли снижаются уже полтора года

Снижение доходов затронуло все магазины и даже секонд-хэнды. Фото: Лийз Трейманн

По данным Департамента статистики, доходы от продаж у предприятий розничной торговли в феврале 2024 года составили 739 миллионов евро. Это на 3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это 18 месяц снижения подряд.

По сравнению с прошлым февралем доходы от продаж у магазинов промышленных товаров сократился на 8%, у продуктовых – на 2%, отмечает аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак. Растут доходы только у автозаправочных станций – на 9%, а также аптек и магазинов косметики – на 5%.

Сильнее всего потеряли магазины, торгующие товарами для дома, бытовой техникой, различными металлическими изделиями и строительными материалами (17%).

Продажи сократились также у онлайн-магазинов (14%), продавцов текстиля, одежды и обуви (5%).

Падение не обошло и Центры повторного использования и секонд-хэнды (4%). Прочие специализированные магазины, предлагающие, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, потеряли столько же.

По сравнению с январем этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли в феврале сократился на 4%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных (в том числе меньшее количество дней в феврале) продажи по сравнению с прошлым месяцем увеличились на 1%.