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dv.ee

3 апреля 2024 в 14:06









Tallinna Vesi планирует сконцентрировать деятельность в двух местах

Tallinna Vesi построит дополнительное здание при водоочистной станции Юлемисте. Фото: Liis Treimann

Tallinna Vesi планирует отказаться от своих зданий на улице Эдала и в будущем намерено продолжить работу в двух местах – на водоочистной станции Юлемисте и на станции очистки сточных вод Пальяссааре, сообщается в пресс-релизе.

Сосредоточение деятельности в двух местах обусловлено как экономическими, так и экологическими соображениями. Нынешние здания на улице Эдала, построенные почти 60 лет назад, сильно амортизированы, неэффективны с точки зрения энергопотребления и не соответствуют нынешним потребностям предприятия, пояснили в компании.