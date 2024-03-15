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Кристьян Кург

15 марта 2024 в 8:58









Эстонии не повезло: Кирьянен построит завод за 700 млн евро в Латвии

Рауль Кирьянен (в центре слева) и министр экономики Латвии Викторс Валаинис. Фото: Латвийское агентство инвестиций и развития

Предприниматель Рауль Кирьянен планирует построить в Латвии лесохимический завод Fibenol. Еще в 2022 году он не исключал, что завод будет построен в Эстонии. Размер инвестиций достигает почти 700 миллионов евро.

«Латвия имеет долгосрочную, четкую и стабильную лесную политику для промышленных инвестиций и политическое видение, поддерживающее зеленые инвестиции», – пояснил в пресс-релизе один из владельцев эстонской биопромышленной компании Fibenol Рауль Кирьянен.