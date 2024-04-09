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Элийза Матсалу

9 апреля 2024 в 5:52









Бардак в городском учреждении: авторитарное руководство и договоры со своими

О проблемах в Таллиннской стоматологической клинике говорится с 2018 года.

При проверке принадлежащей городу Таллиннской стоматологической клиники выяснилось, что руководитель учреждения Максим Волков заключал договоры со связанными с ним лицами, кроме того, до сих пор не устранены давно выявленные нарушения.

Руководитель фонда Максим Волков не признает проблем и называет всю критику политически мотивированной.