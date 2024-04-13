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Янно Рийспапп

13 апреля 2024 в 10:58









Закрывается известная швейная фирма: «Минимальная зарплата растет слишком быстро»

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

Швейная фирма OÜ Mentha с 30-летней историей сообщила в Кассу по безработице о сокращении 14 человек и ликвидации предприятия.

По словам владелицы и члена правления Mentha Маргит Эскель, среди причин такого решения – внезапное снижение заказов, повышение минимальной зарплаты и ценовое давление: «Некоторые люди у нас работают за минимальную зарплату, поэтому их зарплаты выросли автоматически. В то же время мы не можем поднимать цены на продукцию, потому что конкурируем с продукцией соседних стран».