    Закрывается известная швейная фирма: «Минимальная зарплата растет слишком быстро»

    Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

    Швейная фирма OÜ Mentha с 30-летней историей сообщила в Кассу по безработице о сокращении 14 человек и ликвидации предприятия.

    По словам владелицы и члена правления Mentha Маргит Эскель, среди причин такого решения – внезапное снижение заказов, повышение минимальной зарплаты и ценовое давление: «Некоторые люди у нас работают за минимальную зарплату, поэтому их зарплаты выросли автоматически. В то же время мы не можем поднимать цены на продукцию, потому что конкурируем с продукцией соседних стран».

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