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Лаура Сакс

5 апреля 2024 в 14:01









Март на рынке труда: больше всего безработных прибавилось в строительстве

Март обычно является месяцем, когда начинают предлагать сезонные рабочие места. Пока что работодатели, однако, выставляют предложения с осторожностью. Фото: Liis Treimann

В марте рост зарегистрированной безработицы остановился, но о значительном снижении говорить пока рано, сообщили в Кассе по безработице.

Март стал первым месяцем с августа прошлого года, когда новых безработных было меньше, чем людей, нашедших работу и снятых с учета кассы. По состоянию на начало апреля в Эстонии было чуть менее 55 тысяч зарегистрированных безработных. Большинство зарегистрированных в качестве безработных в марте – более 800 – работали в строительстве.