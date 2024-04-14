Таави Котка: ИТ-компании стали жадными

ИТ-предприниматель и бывший вице-канцлер Минэкономики Таави Котка. Фото: Raul Mee

Инфосистемы госсектора остаются без необходимого внимания и развития во многом потому, что поставщики услуг подняли цены до потолка, заявил ИТ-предприниматель и бывший вице-канцлер Минэкономики Таави Котка.

«На ценнике же можно написать произвольные цифры», – так Котка описал текущую ситуацию в ИТ-бизнесе в Эстонии в программе «Äripäeva arvamusliider».

По его мнению, на сегодняшний день на рынке цифровых решений наблюдается огромный рост цен: «Как один из тех, кто стоял у истоков этой сферы, я вижу, что наши ИТ-компании стали слишком жадными». Котка добавил, что особенно это заметно по ценам, которые предлагаются госсектору.

Экзаменационная информационная система (EIS), из-за которой было сорвано проведение нескольких пробных экзаменов, была разработана с нуля небольшой командой, работающей в самом госучреждении. По оценке Котка, это могло обойтись министерству в десять раз дешевле, чем заказывать услугу у частного сектора: «Можно получить на миллион дешевле, но придется смириться с возможность того, что может произойти такая катастрофа».

Котка считает, что учреждения госсектора смогли позволить себе такую экономию только потому, что у них нет конкуренции – у граждан нет иного выбора, кроме как использовать государственные информационные системы: «У нас одно Министерство образования, у них монополия, и если вам это не нравится, переезжайте в Финляндию».

Не только нехватка денег, но и бардак

По словам Таави Котка, EIS на самом деле очень маленькая система. «Если сравнивать со строительством, то это сарай, а не жилой или многоквартирный дом, – заявил он. – Я думаю, что у этих людей была иллюзия, что они смогут справиться с этой маленькой системой самостоятельно».

Котка отметил, что на самом деле и в частом секторе системой EIS занималась бы небольшой команда. Наличие неисправностей у платформ – повседневная проблема ИТ, как в частном, так и в государственном секторе, пояснил предприниматель, но при этом сегодня существует достаточно технологий для тестирования нагрузки.

«Эта система однажды должна заработать по всей Эстонии, и от нее нет пользы, если она идеально работала вчера или будет работать завтра», – заключил он.

Впереди нас только Китай

По мнению Таави Котка, неуместно рассматривать случай EIS как сигнал о наличии проблем в сфере дигитализации Эстонии.

Предприниматель подчеркнул, что важно различать цифровые системы частного и государственного сектора, ведь именно последние вызывают наибольшее возмущение общественности:

«Э-государство – это не госсектор. Человек взаимодействует с госсектором примерно 1,6 раза в год, один из которых — налоги».

«Сколько раз в жизни вы, например, сдаете государственные экзамены или подаете заявление на получение водительских прав?», – привел пример Котка, добавив, что банковские переводы по телефону люди совершают каждый день.

Котка пояснил, что цифровые решения стали для эстонцев настолько нормальными и привычными, что мы их уже не замечаем. У нас есть возможность дигитально подписать документ, зайти в приложение с помощью Smart ID или Mobile ID, и не нужно каждый раз создавать нового пользователя, перечислил он. «Все это очень гладко и автоматически», – сказал предприниматель. Именно поэтому, считает он, случаи подобному EIS находятся под таким пристальным вниманием общественности.

Котка рассказал, что в своей работе он много изучал цифровые возможности других стран, и такие удобства, которые в настоящее время предлагает эстонское электронное государство – государственный сектор вместе с частным сектором, – недоступны где-либо еще.

«Есть одна страна, которая впереди нас. Это Китай», – признал Котка. По его словам, в Сингапуре существует эквивалентное Эстонии цифровое общество, но остальные страны сильно отстают в своем электронном развитии.

Кроме того, в случае с Эстонией важно, что инциденты кибербезопасности или системные сбои обсуждаются открыто, отметил Котка, в то время как в других западных странах, таких как Франция, Англия или США, очень много секретности, и эти случаи обычно не доходят до общественности.

«Мы не осознаем, насколько хорошее наше электронное государство», – заключил предприниматель.