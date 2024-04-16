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Лаура Сакс

16 апреля 2024 в 13:25









Известный бизнесмен поделил свою 100-миллионную компанию между родственниками

На фото слева направо Андрес Ярвинг, Гуннар Крафт, Юри Кяо и Энн Кунила. Фото: Андрас Кралла

Бизнесмен Андрес Ярвинг, несколько лет назад занявший четвертое место в ТОПе лиц, принимающих решения, и 53-е место в ТОПе богачей в прошлом году, распределил свои активы.

Андрес Ярвинг известен благодаря холдингу NG Investeeringud, занимающемуся вложениями в промышленность, торговлю и недвижимость, в который входят, в частности, Tallinna Kaubamaja Grupp, Liviko, Balbiino и многие другие компании. Ярвинг управлял NG Investeeringud вместе с деловыми партнерами Энном Кунила и Юри Кяо. Если раньше все трое входили в совет директоров, то теперь там только Кунила и Кяо. Согласно реестру предприятий, Ярвинг покинул структуру в мае прошлого года.