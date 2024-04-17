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Кен Рохелаан

17 апреля 2024 в 11:22









Эстония все еще среди лидеров ЕС по уровню инфляции

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Инфляция в еврозоне в марте составила 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эстония до сих пор остается в числе стран с более высокой инфляцией.

В феврале инфляция в еврозоне составляла 2,6%, поэтому можно сказать, что инфляция медленно движется к целевому показателю ЕЦБ в 2%, следует из данных Евростата.

Инфляция замедляется и в Европейском Союзе в целом. Если в феврале годовая инфляция достигала 2,8%, то в марте она снизилась до 2,6%.

Самая низкая годовая инфляция наблюдалась в Литве (0,4 процента), за ней следуют Финляндия (0,6 процента) и Дания (0,8 процента). Самая высокая инфляция была в Румынии (6,7 процента), за ней следуют Хорватия (4,9 процента), Эстония (4,1 процента) и Австрия (4,1 процента).

Хотя экспресс-оценка Департамента статистики Эстонии показала, что годовая инфляция в марте составляла 4,1%, в результате более подробного анализа показатель был снижен до 3,9%.

Среди крупнейших экономик самая низкая годовая инфляция в марте (1,2 процента) была в Италии. В Германии инфляция достигла 2,3%, во Франции – 2,4% и в Испании – 3,3%.

По сравнению с февралем годовая инфляция снизилась в 13 странах-членах, осталась на том же уровне в четырех странах и выросла в десяти странах.

В Южной Европе месячная инфляция оказалась выше средней

Инфляция в Евросоюзе в марте по сравнению с февралем достигла 0,7 процента, в еврозоне – 0,8 процента.

Среди крупных стран месячная инфляция была самой низкой во Франции, достигнув 0,2 процента. В Германии месячный показатель составил 0,6 процента, в Италии – 1,2 процента и в Испании – 1,4 процента.

Среди стран-членов Европейского Союза потребительские цены за месяц упали только в двух странах – на 0,1% в Финляндии и Литве. Португалия оказалась на другом конце шкалы с инфляцией 2,3 процента.

В Эстонии месячная инфляция достигла 0,4 процента, в Латвии – 1,2 процента, а в Швеции – 0,1 процента.