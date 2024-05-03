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Дмитрий Фефилов

3 мая 2024 в 13:08









Рынок труда США успокаивается

Фото: Pixabay

Министерство труда США сообщило в пятницу, что в апреле работодатели США создали меньше рабочих мест, чем в марте, и ниже ожиданий экономистов.

В апреле было создано 175 000 рабочих мест с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 240 000 новых рабочих мест. В марте этот показатель составлял 303 000.