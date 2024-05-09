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Кристьян Прууль

9 мая 2024 в 6:25









Количество иностранных туристов в марте значительно выросло

Вид на гостиницу «Виру». Фото: Andras Kralla

В марте в гостиницах остановилось на 14% больше иностранных туристов, чем годом ранее, при этом больше всего выросло количество туристов из Латвии.

По данным Департамента статистики, число туристов все еще остается ниже допандемийного уровня. Ведущий аналитик департамента Хельга Лаурмаа отметила, что по сравнению с мартом прошлого года число иностранных туристов увеличилось на 14%, но оно все еще на 7% меньше, чем до кризиса в марте 2019 года. «Количество внутренних туристов на 2% меньше, чем прошлогодний мартовский рекорд», – добавила Лаурмаа.