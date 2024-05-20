    Оборот стартапов в Ида-Вирумаа вырос на 167%

    Нарва. Фото иллюстративное. Фото: Julija Sh

    По данным Startup Estonia, по состоянию на конец первого квартала этого года в Ида-Вирумаа работало 23 стартапа, а их оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 167% до 1,2 миллиона евро.

    В первом квартале этого года самый большой оборот в Ида-Вирумаа был у стартап-компании DGTal Solutions, которая перенесла свой бизнес из Харьюмаа в Ида-Вирумаа. Оборот стартапа составил 580 тысяч евро. Одна из крупнейших компаний стартап-сектора в регионе PROSW Analytics имела второй по величине оборот размером в 190 тысяч евро. Обороты стартапов Friedegggames и ROMTRIP достигли 140 тысяч евро.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Блог Райво Варе: борьба кланов в России, или зачем Путин затеял перестановки в «кремлевских башнях»
Конфискация российских активов в Эстонии: красивый жест или «красный свет» для инвесторов?
«Тогда в Эстонию приедут мотивированные люди!» Мартин Виллиг предложил идею для решения кризиса рабочей силы
Эпицентр
Maxima жестко сокращает расходы. Работники раскрывают горькую реальность продуктового магазина
В сложные для конкурентного бизнеса продуктовой торговли времена одна из крупнейших магазинных сетей Maxima стала с позиции силы снижать зарплату своим сотрудникам, при этом стараясь избежать сокращений.
В сложные для конкурентного бизнеса продуктовой торговли времена одна из крупнейших магазинных сетей Maxima стала с позиции силы снижать зарплату своим сотрудникам, при этом стараясь избежать сокращений.
Все большие материалы
Инвестор
Indexo получила долгожданную банковскую лицензию
Европейский центральный банк принял решение выдать банковскую лицензию IDX1R, «дочке» латвийской компании по управлению пенсионными фондами Indexo, которая будет переименована в Indexo Bank.
Европейский центральный банк принял решение выдать банковскую лицензию IDX1R, «дочке» латвийской компании по управлению пенсионными фондами Indexo, которая будет переименована в Indexo Bank.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: любовь Олега Осиновского и протесты, дроны над Ида-Вирумаа, где Эстонии искать секрет успеха?
В очередном выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» говорят о протестах в Грузии, планируемой в Эстонии конфискации российских активов, а заодно и о том, где на третий год кризиса стране искать новый секрет конкурентоспособности.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» говорят о протестах в Грузии, планируемой в Эстонии конфискации российских активов, а заодно и о том, где на третий год кризиса стране искать новый секрет конкурентоспособности.
Все подкасты ДВ
Mнения
Почему связь олигарха с Россией воспринимают как гарантию безопасности?
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Все мнения
Интервью
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект