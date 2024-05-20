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dv.ee

20 мая 2024 в 10:16









Оборот стартапов в Ида-Вирумаа вырос на 167%

Нарва. Фото иллюстративное. Фото: Julija Sh

По данным Startup Estonia, по состоянию на конец первого квартала этого года в Ида-Вирумаа работало 23 стартапа, а их оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 167% до 1,2 миллиона евро.

В первом квартале этого года самый большой оборот в Ида-Вирумаа был у стартап-компании DGTal Solutions, которая перенесла свой бизнес из Харьюмаа в Ида-Вирумаа. Оборот стартапа составил 580 тысяч евро. Одна из крупнейших компаний стартап-сектора в регионе PROSW Analytics имела второй по величине оборот размером в 190 тысяч евро. Обороты стартапов Friedegggames и ROMTRIP достигли 140 тысяч евро.