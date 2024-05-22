СМИ: Россия в одностороннем порядке собралась изменить морские границы с Литвой и Финляндией
Финский залив. Фото иллюстративное. Фото: Sixth7sense
Россия планирует в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией, говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
Согласно документу, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области, передает rus.err.ee.
По мнению российской стороны, географические координаты, установленные в 1985 году, «не полностью соответствуют современной географической ситуации».
По данным российской деловой газеты «РБК», МИД России получил указание передать копии новых карт генеральному секретарю ООН, возможные изменения должны вступить в силу в январе следующего года.
Пока неясно, что намерения России будут означать на практике.
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