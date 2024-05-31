В мае инфляция в Эстонии превысила 3%

Как исследовательская фирма, связанная с «Отечеством», навязывает свою повестку
Консервативный исследовательский центр, связанный с «Отечеством», сумел обвести вокруг пальца эстонскую прессу. Исследования, явно продвигающие консервативную повестку и порой весьма предвзято, подаются как нейтральная истина.
Консервативный исследовательский центр, связанный с «Отечеством», сумел обвести вокруг пальца эстонскую прессу. Исследования, явно продвигающие консервативную повестку и порой весьма предвзято, подаются как нейтральная истина.