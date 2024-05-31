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dv.ee

31 мая 2024 в 7:34









В мае инфляция в Эстонии превысила 3%

Продуктовая корзина. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

В мае инфляция в Эстонии достигла 3,1 процента, то есть осталась на том же уровне, что и месяцем ранее.

Если в начале года в связи с повышением НСО инфляция оставалась в пределах 4-5 процентов, то в последние месяцы она упала до 3 процентов, следует из экспресс-оценки гармонизированного индекса потребительских цен Департамента статистики.