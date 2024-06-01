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dv.ee

1 июня 2024 в 8:23









Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Эстонии

Хотя война России с Украиной и геополитические риски влияют на экономику Эстонии, агентство не ждет, что война распространится на страны-члены НАТО, включая Эстонию. На снимке так называемое суперминистерство, в котором действуют несколько министерств, в том числе Министерство финансов. Фото: Андрас Кралла

Рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило рейтинг Эстонии на одну ступень до уровня A+, прогноз по рейтингу стабильный.

В июле прошлого года рейтинговое агентство Fitch также понизило долгосрочный национальный рейтинг Эстонии на одну ступень с прежнего уровня АА до уровня А+, поскольку долговая нагрузка государственного сектора увеличилась. В январе этого года Fitch подтвердило рейтинг на текущем уровне А+, посчитав прогноз стабильным.

Теперь Министерство финансов сообщило о последней оценке Standard and Poor's, согласно которой рейтинг Эстонии по-прежнему поддерживается сильными институтами и экономической и бюджетной политикой, а также членством в Европейском Союзе и НАТО. Также агентство продолжает выделять низкую долговую нагрузку как положительный фактор.

В среднесрочной перспективе на небольшую и открытую экономику Эстонии влияет затяжная война, которую ведет Россия, а также геополитические риски в более широком смысле – они влияют на государственные финансы, экономический рост и внешнюю конкурентоспособность.