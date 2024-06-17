Необычное решение о конкуренции: Lindström изменила договоры и заплатила в казну 50 000
Одной из сфер деятельности Lindström является аренда коврового покрытия.Фото: Lindström
Департамент конкуренции расследовал условия аренды текстильной компании Lindström, заподозрив, что они могут ограничивать конкуренцию. Департамент и компания пришли к соглашению о принудительном платеже, что, с точки зрения юристов, является довольно необычным.
Департамент начал расследование, могут ли условия аренды рабочей одежды и коврового покрытия компании Lindström ограничивать конкуренцию. Вопрос касался срока расторжения договора – если доминирующая на рынке компания прибегает к расторжению, это может затруднить смену поставщика услуги для потребителя.
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