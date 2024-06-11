    Поляки загоняют эстонских продавцов запчастей в угол: беда заставляет объединяться

    «Учитывая объемы рынков Эстонии и Польши, к сожалению, Эстония остается в проигрыше», - признал руководитель Balti Autoosad Стен Пертенс, отметив, что у польских игроков перед ними заметное преимущество.Фото: Siim Lõvi / ERR / Scanpix

    Продавцы автозапчастей борются с агрессивно входящими на эстонский рынок польскими конкурентами и пытаются противостоять им, покупая друг друга.

    Так случилось с продавцом автозапчастей Automeister, который проработал более 30 лет и которого теперь приобретает один из крупнейших в Эстонии оптовых продавцов запчастей Balti Autoosad, принадлежащий шведам. «Они продают товары по низким ценам, нарушая баланс на нашем рынке», - говорит один из владельцев Automeister Вамбола Тыниссоо о польских конкурентах, которые осложнили жизнь местным фирмам.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Эстонец на вершине финансового мира Чикаго: ИИ крут, но все еще только начинается
Инвестор Тоомас: моя инвестиция в одно мгновение сократилась в десять раз
Тынис Саартс: после поражения Каю Каллас настойчиво попросят заняться чем-то другим
Эпицентр
Эстонский бизнесмен на пенсии предостерегает соотечественников от инвестиций в Испанию
Индрек Шталь, около десяти лет назад продавший дело своей жизни – компанию Bastion, уже более 20 лет владеет недвижимостью в Испании и знает рынок изнутри. Возможно, даже слишком хорошо, поскольку видит и множество поводов для критики.
Индрек Шталь, около десяти лет назад продавший дело своей жизни – компанию Bastion, уже более 20 лет владеет недвижимостью в Испании и знает рынок изнутри. Возможно, даже слишком хорошо, поскольку видит и множество поводов для критики.
Все большие материалы
Инвестор
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Начавшаяся неделя позволит узнать, что происходит у банков, принесет важное для американских бирж решение по процентным ставкам, проверит на прочность акции Nvidia и вознаградит дивидендами инвесторов на внутреннем рынке.
Начавшаяся неделя позволит узнать, что происходит у банков, принесет важное для американских бирж решение по процентным ставкам, проверит на прочность акции Nvidia и вознаградит дивидендами инвесторов на внутреннем рынке.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: банковской тайне конец
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили закон об иноагентах, который хотят принять в ЕС, выборы в Европарламент, снижение ставки со стороны ЕЦБ, экономический кризис в Эстонии и рост числа банкротств.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили закон об иноагентах, который хотят принять в ЕС, выборы в Европарламент, снижение ставки со стороны ЕЦБ, экономический кризис в Эстонии и рост числа банкротств.
Все подкасты ДВ
Mнения
Как снижение процентных ставок повлияет на рынки акций и облигаций?
В июне Европейский центральный банк начал снижать базовые ставки, что вряд ли будет единичным шагом. Это означает, что инфляцию больше не нужно будет сдерживать так жестко, как в прошлом году, пишет фондовый управляющий Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
В июне Европейский центральный банк начал снижать базовые ставки, что вряд ли будет единичным шагом. Это означает, что инфляцию больше не нужно будет сдерживать так жестко, как в прошлом году, пишет фондовый управляющий Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Все мнения
Интервью
Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект