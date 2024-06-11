Поляки загоняют эстонских продавцов запчастей в угол: беда заставляет объединяться

Эстонский бизнесмен на пенсии предостерегает соотечественников от инвестиций в Испанию

Индрек Шталь, около десяти лет назад продавший дело своей жизни – компанию Bastion, уже более 20 лет владеет недвижимостью в Испании и знает рынок изнутри. Возможно, даже слишком хорошо, поскольку видит и множество поводов для критики.

Индрек Шталь, около десяти лет назад продавший дело своей жизни – компанию Bastion, уже более 20 лет владеет недвижимостью в Испании и знает рынок изнутри. Возможно, даже слишком хорошо, поскольку видит и множество поводов для критики.