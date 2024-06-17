    Сальм не собирается уходить в отставку раньше конца лета

    Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.Фото: Andras Kralla

    Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм заявил, что он не намерен уходить в отставку раньше конца лета, как и было указано в его заявлении об уходе, несмотря на обострение противостояния с министром обороны Ханно Певкуром, передает rus.err.ee.

    Он пояснил, что решение не спешить с оставлением должности связано с желанием тщательно ввести в курс дела нового канцлера Министерства обороны и нового командующего Силами обороны Андруса Мерило.
    Сальм отверг утверждения о том, что его действия были каким-либо образом продиктованы борьбой внутри Партии реформ за пост лидера политической силы, который станет вакантным после вероятного ухода председателя партии и премьер-министра Каи Каллас на высокую должность в структурах Европейского Союза.
    Он также отверг утверждение, что его уход объясняется личной обидой на то, что министр обороны не поддержал его кандидата на пост командующего Силами обороны Вейко-Велло Пальма, решив выдвинуть Андруса Мерило.
    На вопрос, как он сможет продолжать работать с Певкуром до конца лета, если у него такие разногласия с министром, Сальм ответил: «Я стараюсь и буду стараться оставаться профессионалом в этих вопросах. Я могу работать со всеми, и любые эмоции не должны вмешиваться в работу».

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