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Марге Угезене

25 июня 2024 в 10:36









Мечта быть забытым: герои статей пытаются избавиться от прошлого

2016 год. Сийм Рооде (в центре) выходит из старого здания Харьюского уездного суда на улице Лийвалайа после заседания по уголовному делу Autorollo. Фото: Andres Haabu

Всё больше героев журналистских статей пытаются удалить свои имена из опубликованных материалов. Например, от прошлого хотят избавиться ключевой фигурант скандала Autorollo Сийм Рооде и главный фигурант скандала с видами на жительство Николай Стельмах.

Напомним для начала, кто такой Сийм Рооде.