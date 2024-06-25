Мечта быть забытым: герои статей пытаются избавиться от прошлого
2016 год. Сийм Рооде (в центре) выходит из старого здания Харьюского уездного суда на улице Лийвалайа после заседания по уголовному делу Autorollo.Фото: Andres Haabu
Всё больше героев журналистских статей пытаются удалить свои имена из опубликованных материалов. Например, от прошлого хотят избавиться ключевой фигурант скандала Autorollo Сийм Рооде и главный фигурант скандала с видами на жительство Николай Стельмах.
Напомним для начала, кто такой Сийм Рооде.
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