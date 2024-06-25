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Пилле Иваск

26 июня 2024 в 10:12









Lux Express заработала рекордную прибыль, половина поступила из России

В прошлом году компания Lux Express заработала приличную прибыль. Фото: LIIS TREIMANN

Автобусная компания Lux Express в прошлом году достигла самой большой выручки и прибыли за последние десять лет, следует из финансового отчета фирмы.

В отчете также указано, что за 2023 год компания намерена выплатить один миллион евро дивидендов. «Это не значит, что Хуго Осула купит два Bentley», — пошутил глава Lux Express Ингмар Роос.