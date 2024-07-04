    Госконтроль: RMK продает древесину значительно ниже рыночной цены

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Правила ведения переговоров и согласования цены заключенных Центром управления государственными лесами (RMK) долгосрочных договоров не создают предпосылок для продажи лесоматериалов по рыночной цене, что является требованием, вытекающим из Закона о лесе, следует из аудиторского отчета Государственного контроля.

    Хотя Закон о лесе и основанное на нем постановление правительства республики требуют от RMK обеспечить продажу лесоматериалов по рыночной цене, аудит показал, что в проверяемый период 2017-2022 годов согласованные по долгосрочным договорам цены были значительно ниже цен на публичных аукционах – RMK продавал древесину по долгосрочным договорам по цене на 30% ниже, передает rus.err.ee.
    По мнению Госконтроля, процесс заключения долгосрочных договоров становится менее прозрачным еще и потому, что RMK при переговорах о заключении контрактов обычно не устанавливает начальную цену лесоматериала, которая основывалась бы на его обычной стоимости, т.е. рыночной цене, и была бы известна всем участникам торгов в момент подачи предложений.
    RMK согласен с рекомендациями Государственного контроля сделать процесс заключения долгосрочных договоров более прозрачным, но считает, что долгосрочные договоры имеют свое место на эстонском лесном рынке и не наносят ущерба государству.
    На основании рекомендаций Госконтроля RMK до июля 2025 года подготовит анализ для создания электронной среды предложений по долгосрочным договорам.

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