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4 июля 2024 в 10:58









Госконтроль: RMK продает древесину значительно ниже рыночной цены

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Правила ведения переговоров и согласования цены заключенных Центром управления государственными лесами (RMK) долгосрочных договоров не создают предпосылок для продажи лесоматериалов по рыночной цене, что является требованием, вытекающим из Закона о лесе, следует из аудиторского отчета Государственного контроля.

Хотя Закон о лесе и основанное на нем постановление правительства республики требуют от RMK обеспечить продажу лесоматериалов по рыночной цене, аудит показал, что в проверяемый период 2017-2022 годов согласованные по долгосрочным договорам цены были значительно ниже цен на публичных аукционах – RMK продавал древесину по долгосрочным договорам по цене на 30% ниже, передает rus.err.ee.

По мнению Госконтроля, процесс заключения долгосрочных договоров становится менее прозрачным еще и потому, что RMK при переговорах о заключении контрактов обычно не устанавливает начальную цену лесоматериала, которая основывалась бы на его обычной стоимости, т.е. рыночной цене, и была бы известна всем участникам торгов в момент подачи предложений.

RMK согласен с рекомендациями Государственного контроля сделать процесс заключения долгосрочных договоров более прозрачным, но считает, что долгосрочные договоры имеют свое место на эстонском лесном рынке и не наносят ущерба государству.

На основании рекомендаций Госконтроля RMK до июля 2025 года подготовит анализ для создания электронной среды предложений по долгосрочным договорам.