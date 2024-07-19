Директор Silmet покидает компанию: «Я навредил сам себе»
Самым большим достижением на посту руководителя Silmet Райво Васну считает запуск проекта завода по производству постоянных магнитов.Фото: Liis Treimann
Директор предприятия NPM Silmet, которое занимается производством редких и редкоземельных металлов в Силламяэ, принял решение уйти в отставку.
По словам Райво Васну, он понял, что пришло время отдыхать: «Я проработал там пять лет практически без отдыха. Навредил сам себе, решил взять паузу на некоторое время».
На ближайшие несколько месяцев он останется консультантом в Silmet, чтобы помочь новым сотрудникам лучше вникнуть в дела. Что будет делать дальше, Васну пока не знает. «Сейчас осматриваюсь. Возьму месяц-два полностью на отдых».
Больше всего за время работы в компании Васну гордится запуском проекта нового завода по производству постоянных магнитов в Нарве: «Это процесс, который уже никто не сможет остановить. Здание готово, и вскоре придет оборудование».
Происходящее в компании он комментировать отказался, сославшись на то, что его последний день в должности директора Silmet был 30 июня.
Большие убытки
Строящийся материнской компанией Silmet Neo Performance Materials завод стоимостью 100 млн евро должен начать работу в следующем году. В связи с этим в этом году Silmet планирует новые инвестиции на сумму 5,5 млн евро для увеличения производственных мощностей по выпуску оксида неодима, необходимого для производства магнитов, говорится в годовом отчете компании.
Выручка Silmet в прошлом году упала на 29% до 66,4 миллиона евро. Если в 2022 году была получена операционная прибыль в размере 2 млн евро, то в прошлом году убытки составили 16,2 миллиона евро.
В отчете компании отмечается, что цены на оксиды редкоземельных металлов, которые упали в 2022 году и к концу года показали признаки стабилизации, в 2023 году продолжили падать, закончив год на 30-40% ниже уровня декабря 2022 года.
Поскольку компания закупает сырье за несколько месяцев до того, как конечная продукция выходит из производства и поступает к клиентам, такая динамика рынка вызывает убытки, признало правление Silmet в отчете.
Остановка гидрометаллургии
Осенью компания приняла окончательное решение о прекращении гидрометаллургической деятельности. Таким образом Silmet решил сосредоточиться на развитии направления бизнеса, связанного с пирометаллургией в сегменте редких металлов, производстве металлического тантала, ниобия и их сплавов.
«Это решение было нелегким, поскольку привело к значительным структурным изменениям, в том числе к сокращению персонала гидрометаллургического подразделения. Большинство сокращений было проведено в первом квартале 2024 года», – говорится в отчете.
Если в прошлом году в Silmet в среднем работало 403 человека, то во втором квартале, по данным Инфобанка Äripäev, количество сотрудников составило 326.
Продукция Silmet используется в качестве важного компонента многими современными технологическими компаниями, включая авиационную промышленность, бытовую электронику, производителей компьютеров и компьютерных сетей, поставщиков телекоммуникационных услуг, чистую энергетику, транспорт, здравоохранение, охрану окружающей среды, оборону и так далее.
Компания экспортирует свою продукцию как в страны Европейского Союза (21% оборота), так и в третьи страны. Ключевыми рынками являются Европейский Союз (21% оборота), Япония (28%), США (24%) и Китай (13%).
Компания является частью концерна Neo Performance Materials, акции материнской компании которого торгуются на фондовой бирже Торонто.
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