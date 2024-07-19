Новости

Янно Рийспапп

19 июля 2024 в 10:34









Директор Silmet покидает компанию: «Я навредил сам себе»

Самым большим достижением на посту руководителя Silmet Райво Васну считает запуск проекта завода по производству постоянных магнитов. Фото: Liis Treimann

Директор предприятия NPM Silmet, которое занимается производством редких и редкоземельных металлов в Силламяэ, принял решение уйти в отставку.

По словам Райво Васну, он понял, что пришло время отдыхать: «Я проработал там пять лет практически без отдыха. Навредил сам себе, решил взять паузу на некоторое время».

На ближайшие несколько месяцев он останется консультантом в Silmet, чтобы помочь новым сотрудникам лучше вникнуть в дела. Что будет делать дальше, Васну пока не знает. «Сейчас осматриваюсь. Возьму месяц-два полностью на отдых».

Больше всего за время работы в компании Васну гордится запуском проекта нового завода по производству постоянных магнитов в Нарве: «Это процесс, который уже никто не сможет остановить. Здание готово, и вскоре придет оборудование».

Происходящее в компании он комментировать отказался, сославшись на то, что его последний день в должности директора Silmet был 30 июня.

Большие убытки

Строящийся материнской компанией Silmet Neo Performance Materials завод стоимостью 100 млн евро должен начать работу в следующем году. В связи с этим в этом году Silmet планирует новые инвестиции на сумму 5,5 млн евро для увеличения производственных мощностей по выпуску оксида неодима, необходимого для производства магнитов, говорится в годовом отчете компании.

Выручка Silmet в прошлом году упала на 29% до 66,4 миллиона евро. Если в 2022 году была получена операционная прибыль в размере 2 млн евро, то в прошлом году убытки составили 16,2 миллиона евро.

В отчете компании отмечается, что цены на оксиды редкоземельных металлов, которые упали в 2022 году и к концу года показали признаки стабилизации, в 2023 году продолжили падать, закончив год на 30-40% ниже уровня декабря 2022 года.

Поскольку компания закупает сырье за несколько месяцев до того, как конечная продукция выходит из производства и поступает к клиентам, такая динамика рынка вызывает убытки, признало правление Silmet в отчете.

Остановка гидрометаллургии

Осенью компания приняла окончательное решение о прекращении гидрометаллургической деятельности. Таким образом Silmet решил сосредоточиться на развитии направления бизнеса, связанного с пирометаллургией в сегменте редких металлов, производстве металлического тантала, ниобия и их сплавов.

«Это решение было нелегким, поскольку привело к значительным структурным изменениям, в том числе к сокращению персонала гидрометаллургического подразделения. Большинство сокращений было проведено в первом квартале 2024 года», – говорится в отчете.

Если в прошлом году в Silmet в среднем работало 403 человека, то во втором квартале, по данным Инфобанка Äripäev, количество сотрудников составило 326.